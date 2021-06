Le offerte lanciate nel periodo corrente da Carrefour raggiungono prezzi veramente mai visti prima d’ora, con enormi possibilità di risparmio su ogni singolo acquisto effettuato dagli utenti che sceglieranno uno dei modelli contrassegnati nel volantino.

Fino al 16 giugno 2021, solo ed esclusivamente nei negozi (non sul sito ufficiale), sarà possibile approfittare di una occasione praticamente mai vista prima d’ora. L’idea è di scontare al 50% la maggior parte dei prodotti, e per questo motivo Carrefour ha proposto una combo unica nel proprio genere; gli utenti potranno difatti aggiungere Oppo A72 e Amazfit Bip Lite, per un totale di 318 euro di listino, ma pagandoli solamente 159 euro (entrambi con garanzia di 24 mesi).

Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, ricordiamo essere possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: le occasioni per risparmiare sono ghiottissime

Al netto dell’offerta indicata in precedenza, il volantino Carrefour focalizza la propria attenzione sul segmento della fascia media per la telefonia mobile. In particolare gli utenti si ritrovano a poter acquistare Oppo A54, Samsung Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 10 o anche Alcatel 1SE, pagandoli meno di 249 euro.

I modelli sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata, in tal modo sarà possibile ricevere tempestivamente gli aggiornamenti dal produttore, senza dover attendere l’operatore telefonico. Maggiori dettagli in merito a Carrefour e alla sua campagna, sono raccolte nelle pagine sottostanti.