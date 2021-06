Ancora pochi giorni a disposizione degli utenti per approfittare della migliore offerta dell’anno, da esselunga è possibile risparmiare moltissimo sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, tra i più richiesti e desiderati dell’ultimo periodo.

Il volantino tratta la solita offerta tech vista in passato, consiste sostanzialmente in un singolo sconto applicato direttamente su un modello di tecnologia generale, con possibilità di acquisto nei punti vendita in Italia, e non sul sito ufficiale dell’azienda. La validità è fissata fino al 9 giugno 2021, ricordando comunque che le scorte appaiono esser estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Non perdetevi i nostri codici sconto Amazon, sono completamente gratis per tutti gli utenti che si iscriveranno al seguente canale telegram.

Esselunga: le offerte sono assurde per tutti gli utenti

Le offerte di Esselunga si focalizzano interamente sulla Xiaomi Mi Band 5, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, caratterizzato da un eccellente display da 1,1 pollici, completamente touchscreen, AMOLED e a colori, con 11 modalità di allenamento, monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca, esercizi di respirazione, resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, autonomia di 14 giorni e tutte le misurazioni di base.

Il pregio più grande riguarda chiaramente il prezzo attuale di vendita, basteranno difatti solamente 24,90 euro per il suo acquisto definitivo, con consegna immediata nel punto vendita che sceglierete. Il prodotto viene commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location d’acquisto, senza altro tipo di vincoli particolari.

Maggiori informazioni in merito alla campagna, che ricordiamo scadrà il 9 giugno, sono raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale dell’azienda stessa.