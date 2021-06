Black Summer: a pochi giorni dall'uscita della season 2, svelati trama e cast della serie

Ultimamente, quando si parla di serie televisive in arrivo su Netflix, si fa sempre riferimento alla seconda parte di Lupin, Summertime, ma anche al ritorno della quarta stagione di Elite, o la quinta de La Casa di Carta. Ciò che invece resta nell’ombra, è l’approdo di serie tv come Katla, Sweet Tooth, Sex Life e Black Summer (seconda parte). Oggi scopriamo una di queste, nonché l’ultima citata.

Black Summer è una miniserie basata sul mondo zombie, nonché prequel della nota serie sugli zombie Z Nation (appunto), andata in onda dal 2014 al 2018. Tra le due scorrono delle differenze sostanziali come la tipologia di narrazione in questo caso molto più ironica e dissacrante. Ebbene, è in arrivo la seconda stagione.

Black Summer: la trama e il cast della seconda season

Stavolta nel nuovo cast di Black Summer vedremo i volti di: Jamie King, Justin Chu Cary, Christine Lee, Zoe Marlett, Bobby Naderi, Kelsey Flower, e Bechir Sylvain.

Jamie King in merito alla seconda stagione di Black Summer in arrivo su Netflix, ha spiegato: “Vi manterrà sempre col fiato sospeso. I nuovi episodi avranno tratti umani molto reali. Ad esempio, una persona è egoista? Ha qualche motivo per esserlo, giusto? Cosa c’è nella psicologia di base di ogni personaggio? Questo è ciò che è così interessante della stagione, diventa davvero metaforica di com’è la vita. Non mi sarei mai aspettata di leggere quel tipo di contenuto”. Poi, a proposito della serie: “Quando ho letto la sceneggiatura ho trovato delle cose che non avrei affatto immaginato. Si tratta di una storia che scende nel profondo della psicologia e nell’animo delle persone. Questa è la cosa più interessante: c’è un qualcosa di metaforico in Black Summer”.