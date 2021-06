Se in casa hai ancora un vecchio smartphone e pensi che sia un rottame che occupa spazio inutilmente, ti sbagli. Ti stupirai nell’apprendere che sempre più appassionati e collezionisti stanno cercando certi modelli di smartphone. Per alcuni sono disposti anche a spendere cifre davvero incredibili. Ecco quali sono e quanto valgono oggi. Potresti portarti a casa un bel gruzzoletto vendendone uno.

Smartphone: un iPhone 2G oggi può valere fino a 2mila euro

Se non ci credete, allora dobbiamo proprio cominciare a parlarvi del primo iPhone uscito sul mercato. Prodotto da mamma Apple, si tratta dello smartphone che ha dato inizio a una grande storia nel mondo della “mela morsicata”.

Il primo in assoluto fu l’iPhone 2G, l’antenato degli smartphone in generale. Colui che cambiò il modo di approcciarsi a un cellulare. Oggi a ragione è entrato nella categoria dei cellulari più cari in assoluto.

Per un modello tenuto in ottime condizioni, funzionante, con la sua confezione e i cavi originali, si parla di circa 1.000 euro al pezzo. Incredibile vero? Potreste comprarvi l’ultimo modello vendendone uno!

Non poteva mancare il Nokia 3310

Chi non ha avuto un Nokia 3310? Questo cellulare, che non era di certo uno smartphone, ha fatto la storia adolescenziale di molti che si sono affacciati per la prima volta a SMS e squilli.

Quanti squilli si facevano i fidanzati per dimostrare che si stavano pensando! Senza tener conto degli SMS e la modalità di scrittura, sicuramente non così comoda grazie alle tastiere software integrate negli smartphone. Comunque avevano il loro fascino.

Tornando a noi e allo scopo di questo articolo, un buon Nokia 3310 ancora funzionante e in ottimo stato può costare addirittura fino a 130 euro. Ovviamente non stiamo parlando di un iPhone, ma di un pezzo di storia sì.

Un mercato in forte crescita insieme a quello delle SIM Top Numbers

Il mercato degli smartphone “antichi” è in forte crescita, così come quello delle SIM Top Numbers. Esistono schede telefoniche che constano anche migliaia di euro grazie al numero di telefono collegato. La loro unicità e rarità fa il prezzo.

Così è per i vecchi smartphone. Saranno sicuramente superati, forse mal funzionanti. Tuttavia parliamo di storia, una storia che ha unito intere generazioni e che ha cambiato le nostre vite.