Il mondo del collezionismo ha da sempre il suo fascino e sa stupire chiunque. Non ci sono solo monete in Euro o Lire, francobolli e oggetti antichi per i quali persone da tutto il mondo farebbero carte false per aggiudicarseli. Esistono anche SIM che hanno numerazioni così particolari da valere una fortuna. Si chiamano Top Numbers e se ne hai una allora puoi diventare ricco.

Vediamo insieme cosa sono i Top Numbers e perché sono in grado di rendere semplici e piccolissime SIM card articoli così preziosi da valere una fortuna. Inoltre cerchiamo di capire dove si possono vendere o acquistare, nel caso qualcuno desideri aggiudicarsi qualcosa di veramente unico.

SIM Top Numbers: vediamo di cosa si tratta

Molti si staranno chiedendo di cosa si tratta. Semplicemente le SIM cosiddette Top Numbers, o anche Gold Numbers, sono quelle SIM che hanno collegato un numero di telefono molto speciale.

Spesso si tratta di numerazioni particolari che conferiscono estremo valore alla SIM proprio per la loro unicità e rarità. Sono così speciali da prendere il nome di Top Numbers o Gold Numbers. Letteralmente numeri di telefono superiori, d’oro.

A conferire loro un incredibile valore sono semplici elementi che non devono essere per forza sequenziali, ma anche uno solo di questi può far aggiudicare il titolo di Top Numbers a un numero di telefono:

la semplicità è una delle caratteristiche più apprezzate. Numeri di telefono con una sequenza di cifre molto facile da ricordare sono tra i più ricercati;

la serie di cifre messe in sequenza conferisce valore a una SIM.

Dove vendere o acquistare i Gold Numbers

Uno dei luoghi preferito dagli amanti delle SIM Top Numbers è il sito e-commerce di eBay. È qui che avvengono la maggior parte degli scambi tra appassionati di Gold Numbers. Se ne possono trovare di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Ce ne sono di davvero preziosi e rari venduti a cifre con tre zeri, ma ci sono anche SIM abbordabili che possono realizzare un sogno o diventare un investimento sicuro per il futuro. Il nostro consiglio è quello di studiare bene la sequenza dei numeri e, se sentite odore di affare, allora sapete cosa dovete fare.