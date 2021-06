Che Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu e altre criptovalute non ispirassero la fiducia di molti, era abbastanza chiaro. Le cose però stanno cambiando. Chi aveva detto che le criptovalute non servono a nulla nel mondo reale? Al contrario, da oggi è possibile comprare oro e argento pagando con Shiba Inu crypto. Una notizia sensazionale che apre le strade a molte possibilità. Ecco i dettagli.

UsGoldBuyers apre alla crypto Shiba Inu

Vi ricordate la nascita della crypto Shiba Inu? Per gli amici SHIB, questa aveva l’obbiettivo di sbranare Dogecoin. Per un po’ di tempo sembrava essersi placata la sua voglia di sangue in criptovalute, ma da oggi eccola tornata in pista.

Sì, perché a quanto si apprende UsGoldBuyers, attività di compravendita preziosi, tra cui oro, argento, diamanti e così via, ha aperto la possibilità di pagare nei suoi store fisici in criptovalute. Ma no tutte, anzi una sola: Shiba Inu.

Criptovaluta.it, punto di riferimento online per il mondo delle monete digitali, ha definito questa di UsGoldBuyers.com una mossa pubblicitaria: “Con un’importante novità però, perché questa volta il commerciante ha deciso di scegliere una criptovaluta di nuova fattura e che non gode del blasone di BTC, ETH e delle altre principali criptovalute per capitalizzazione di mercato“.

Insomma una scelta interessante che così commenta e conclude l’articolo pubblicato su Criptovaluta.it: “Che si tratti di una mossa pubblicitaria o meno, si tratta comunque di un’ottima notizia per gli investitori in SHIB e per chi ha intenzione adesso sul mercato. Perché da un lato la pubblicità è per UsGoldBuyers, dall’altro per un token che, a ritmi molto sostenuti, sta entrando nell’immaginario collettivo come alternativa a DOGE e a tanti altri token storicamente più conosciuti“.

Meglio cogliere l’occasione e investire

Per Shiba Inu potrebbe quindi essere un ottimo momento. Ci verrebbe da consigliare, a chi volesse entrare nel mondo delle criptovalute, di cogliere l’occasione e investire. Anche perché dall’Italia alla Florida non sarebbe conveniente il viaggio solo per acquistare oro o argento in SHIB.

Tuttavia questo è un ottimo segnale che farà crescere il valore e la quotazione di Shiba Inu. Quindi meglio non aspettare e, se avete un po’ di dimestichezza, potrebbe valerne la pena investire in questa criptovaluta. Ovviamente sempre e solo a vostro rischio e pericolo.