OxygenOS 11.2.7.7 è ora disponibile per OnePlus 9 e 9 Pro con un cambiamento notevole. La societá ha finalmente aggiunto la registrazione video HDR al suo OnePlus 9 Pro. Per motivi di cui non siamo del tutto sicuri, OnePlus 9 era in grado di registrare video HDR dal lancio ma OnePlus 9 Pro non ne aveva la capacità.

OxygenOS 11.2.7.7 porta l’opzione anche sul dispositivo più costoso. I problemi di surriscaldamento hanno afflitto il dispositivo al momento del lancio, il che potrebbe spiegare perché inizialmente mancava il video HDR.

OnePlus 9 Pro: l’aggiornamento è in arrivo sui dispositivi in Europa

Quando si avvia l’app della fotocamera su OnePlus 9 Pro, non è possibile registrare video HDR, mentre stranamente su OnePlus 9 l’opzione è disponibile quando si tocca il menu di overflow a tre punti come “Video dinamico“. Con OxygenOS 11.2.7.7, l’opzione è ora disponibile su entrambi i dispositivi della serie OnePlus 9.

In parole povere, il video HDR migliora la gamma di colori, luminosità e contrasto dei formati video precedenti per contenuti complessivi più ricchi. OnePlus ha confermato il lancio dell’aggiornamento OTA sui forum ufficiali di OnePlus, insieme ad altre piccole modifiche. L’ultimo aggiornamento afferma “consumo energetico ridotto” in alcune aree, mentre ci sono anche alcuni miglioramenti all’esperienza complessiva di scattare foto e registrare video in coincidenza con la capacità di registrazione video HDR per OnePlus 9 Pro.

L’aggiornamento è in fase di lancio in questo momento in India, con un’implementazione più ampia sui dispositivi in ​​Nord America ed Europa nei prossimi giorni. Potresti essere in grado di ottenere l’aggiornamento per il tuo dispositivo su Oxygen Updater.