Iliad è tra gli operatori più convenienti del momento, grazie alla sua vantaggiosa tariffa Flash 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga con le velocità propedeutiche del 5G. Il prezzo previsto per il rinnovo ogni trenta giorni è di 9,99 euro.

Iliad, ancora stop alll’app ufficiale su Android

Al netto della convenienza per le sue tariffe, Iliad però riserva ancora alcune sorprese non proprio positive per i suoi clienti. Molta attenzione ad esempio deve essere rivolta al campo dei servizi. Il provider francese conserva infatti un gap rispetto agli altri operatori – TIM e Vodafone in primis – proprio su tale aspetto.

Dopo tante discussioni, ad esempio, Iliad ancora non ha proposto per i suoi clienti un‘app ufficiale. La mancanza di un’app ufficiale è presente sia su smartphone Android, sia su iPhone. Gli utenti che intendono modificare parte o alcune caratteristiche del loro profilo tariffario devono collegarsi con il sito web del provider.

Purtroppo, anche al netto delle prime indiscrezioni emerse durante le settimane iniziali del 2021, l’arrivo di un’app per Iliad non è all’ordine del giorno. Anche nel corso dei prossimi mesi, e almeno sino al 2022, quindi i clienti di Iliad non devono riporre le loro aspettative sul servizio ufficiale per smartphone Android e iPhone.

Ricordiamo che l’assenza di un’app di casa Iliad rappresenta un problema in più per gli utenti che si avvalgono di uno smartphone Android. Su Google Play Store non sono più disponibili le app terze utili per la gestione del profilo: tra queste, nemmeno Area Personale.