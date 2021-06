Le offerte carrefour sono davvero tra le migliori dell’intero periodo corrente, permettono ai vari consumatori di raggiungere un livello di risparmio praticamente mai visto prima d’ora, con il quale risulta essere facilissimo riuscire a risparmiare sui vari acquisti effettuati.

La spesa è ridottissima su ogni acquisto effettuato, sarà possibile raggiungere i medesimi prodotti in tutti i punti vendita, senza limitazioni particolari in merito alle effettive scorte disponibili, la validità della campagna è fissata al 16 giugno 2021. Tutti coloro che vorranno accedervi, devono però sapere che è presente uno sconto importante sull’acquisto dell’accoppiata Oppo A72 e Amazfit Bip Lite; aggiungendo entrambi i modelli, infatti, non si spenderanno 318 euro (come previsto dal listino), ma si dovranno versare solamente 159 euro, corrispondenti ad una riduzione del 50% rispetto al prezzo originario.

Carrefour: ecco quali sono le nuove offerte del momento

I prezzi del volantino Carrefour sono tutti legati a prodotti relativamente economici, data la presenza di dispositivi in vendita ad una cifra non superiore ai 249 euro. I modelli da acquistare subito rientrano quindi tra Oppo A54, Alcatel 1SE, Samsung Galaxy A02s, o anche Xiaomi Redmi Note 10. Ogni prodotto viene commercializzato in versione no brand, con garanzia di 24 mesi da esercitare nei medesimi punti vendita.

Naturalmente sono incluse anche altre soluzioni appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine sottostanti, scoprirete i singoli prezzi pensati per voi.