Le offerte di Comet raccolgono i migliori prezzi in circolazione, mettendoli a disposizione dei tantissimi consumatori sul territorio ormai pronti ad acquistare i prodotti di tecnologia di ultima generazione, riuscendo nel contempo a risparmiare più del dovuto.

Il volantino, a differenza di quanto visto in passato da Euronics o Trony, risulta essere disponibile ovunque, sia in negozio che sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (a patto che l’ordine superi i 49 euro). I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location d’acquisto.

Comet: le spese sono ridotte ai minimi termini

Comet promette un ottimo risparmio a tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di acquistare i migliori dispositivi in commercio, i top di gamma coinvolti sono Galaxy s21 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+ o anche Galaxy S20 FE, tutti in vendita a cifre che partono da 449 euro, per arrivare sino ad un massimo di 1129 euro (sempre per versioni no brand con garanzia di 24 mesi).

Le alternative proposte dal medesimo volantino rientrano poi in fasce di prezzo decisamente più economiche, rappresentate perfettamente da Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A32, xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9AT o anche altri modelli di brand completamente differenti.

