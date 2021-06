Il produttore cinese Vivo sta per presentare a breve un nuovo smartphone della serie Y. Nello specifico, si tratta del prossimo Vivo Y73 e nel corso delle ultime ore è stato avvistato in un’immagine teaser ufficiale. Quest’ultima, in particolare, ci ha rivelato come sarà il design della parte posteriore del dispositivo.

Vivo Y73 in arrivo: eccolo in questo primo teaser

Vivo ha dunque deciso di presentare un nuovo membro della famiglia Y. Come già accennato, si tratta del nuovo Vivo Y73, ovvero la versione standard del Vivo Y73s già presentato diversi mesi fa sul mercato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, Nipun Marya, ovvero direttore di Vivo India, ha postato in rete una prima immagine teaser ufficiale.

Osservando attentamente questa immagine, possiamo notare come il design della parte posteriore del nuovo device sarà decisamente differente rispetto a quello dello scorso Vivo Y73s. Quest’ultimo, infatti, disponeva sul retro di una tripla fotocamera posteriore posta a semaforo. Il nuovo modello, invece, sembra che avrà un modulo fotografico chiaramente ispirato a quello presente sui fratelli maggiori della serie X, ovvero di Vivo X60 e Vivo X60 Pro.

Il direttore di Vivo India non ha rivelato ulteriori dettagli. Nonostante questo, il leaker Yogesh aveva postato soltanto un paio di giorni fa le presunte specifiche. Stando a quanto ha riportato, il nuovo Vivo Y73 avrà le seguenti caratteristiche: