Ormai vivo procede a vele spiegate in Italia e dopo l’annuncio della sua line-up arrivano novità anche per i futuri aggiornamenti dedicati ai vari dispositivi presentati nel nostro paese. vivo X51 5G, Y70, Y20s e Y11s.

Quest’ultimi sono infatti pronti ad aggiornarsi alla Funtouch OS 11 basata su Android 11 ed è la stessa azienda a confermare le tempistiche di rilascio per i suoi modelli. Ecco altri dettagli.

Vivo è pronta a lanciare Android 11 anche in Europa

A poco più di un mese dall’entrata ufficiale di vivo nei mercati europei e dal lancio della sua prima line-up di prodotti specificamente dedicata al nostro continente, la compagnia cinese annuncia che tutti i modelli di smartphone presentati saranno presto aggiornati all’ultima versione del sistema operativo di Google.

Vivo X51 5G, Y70, Y20s e Y11s riceveranno Android 11 prima della fine dell’anno e l’aggiornamento arriverà sia in Europa che ovviamente anche in Italia. Vivo è stato tra i primi produttori di smartphone a rimboccarsi le maniche con la nuova versione dell’OS di Google e a settembre ha fornito la versione Android 11 Developer Preview anche a sviluppatori terzi.

Per quanto riguarda il rilascio di Android 11 stabile per i modelli commercializzati in Italia e in Europa, ovviamente si parte dal maggiore della gamma. A fine novembre gli smartphone vivo X51 5G saranno i primi ad essere aggiornati, e a seguire i modelli vivo Y70, Y20s e Y11s entro la fine dell’anno, quindi nel corso del mese di dicembre. Ovviamente siamo curiosi di saperne di più in merito ad una possibile uscita di Origin OS dalla Cina, ma al momento da parte della divisione europea tutto tace.