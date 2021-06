DAZN: la programmazione e le offerte per la prossima stagione calcistica

DAZN si prepara alla prossima stagione e lo fa con tante novità che riguarderanno i prezzi di vendita delle offerte per la Serie A e non solo.

I prezzi saliranno infatti a 29,99 € al mese, comprendendo l’intero campionato italiano di calcio in esclusiva. Per quelli che si abboneranno invece dall’uno al 28 luglio ecco un’offerta da 19,99 € al mese per 14 mesi. Le persone già abbonate invece andranno a pagare una cifra di 19,99 € al mese da settembre per tutto l’anno con luglio e agosto gratuiti.

DAZN: ecco cosa vedrete in onda in esclusiva durante questa giornata

Sabato 5 giugno, alle ore 9: GP Catalogna-Prove Libere 3 | Moto3, MotoGP e Moto2

| Moto3, MotoGP e Moto2 Sabato 5 giugno, alle ore 11: Roland Garros | 3^ turno (ES1) , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 11: Roland Garros | 3^ turno (ES2) mattina , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 12:35: GP Catalogna – Qualifiche | Moto3, MotoGP e Moto2

| Moto3, MotoGP e Moto2 Sabato 5 giugno, alle ore 13:10: Giro del Delfinato | 7^ Tappa , UCI World Tour su Eurosport

, UCI World Tour su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 15: Roland Garros | 3^ turno (ES2) pomeriggio , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 21: Almeria – Girona, LaLiga SmartBank