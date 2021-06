Correte subito in negozio da Carrefour se volete risparmiare al massimo, l’azienda ha recentemente attivato una campagna promozionale che l’ha vista scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi sempre più bassi e convenienti per la maggior parte di noi.

Il risparmio parte con un’occasione praticamente mai vista prima in Italia, uno sconto del 50% sull’acquisto di una coppia di dispositivi tecnologici. Tutti coloro che sceglieranno di aggiungere al proprio carrello Oppo A72 e Amazfit Bip Lite, non spenderanno 318 euro, ma solamente 159 euro. I dispositivi sono caratterizzati dalla classica garanzia legale dalla durata di 24 mesi, con possibilità naturalmente di averli in versione no brand.

Carrefour: le altre offerte da non perdere

Le altre offerte Carrefour da non perdere rendono davvero felici gli utenti interessati a prodotti appartenenti alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolare entro i 300 euro di spesa effettivi. I modelli coinvolti nella campagna sono infatti Oppo A54, disponibile a 249 euro, xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro, come anche un Samsung Galaxy A02s a soli 129 euro.

Se alla ricerca di un dispositivo di casa Apple, segnaliamo la presenza di un ricondizionato iPhone 8, con certificazione A+ ed 1 anno di garanzia aggiuntivo, attualmente acquistabile a 249 euro.

Naturalmente il volantino Carrefour focalizza la propria attenzione anche su altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, ed in grado di soddisfare i vostri desideri più reconditi; per questo motivo dovete aprire le pagine sottostanti, scoprirete ogni singola promozione attiva nel periodo.