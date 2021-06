La migliore occasione per risparmiare viene proposta direttamente da Esselunga, prevede la possibilità di accedere ad un prodotto decisamente economico, ma ugualmente interessante per l’ottimo rapporto qualità/prezzo generale.

Il volantino focalizza la propria attenzione sulla cosiddetta offerta tech, ovvero un singolo sconto applicato su un modello in particolare, disponibile in ogni negozio con scorte decisamente limitate. L’acquisto non sarà effettuabile online sul sito, ma in parallelo si avrà la possibilità di godere di una garanzia legale di 24 mesi, da sfruttare nella medesima location d’acquisto.

Esselunga: le occasioni per risparmiare sono tantissime

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino Esselunga è la Xiaomi Mi Band 5, una smartband dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, non la più recente del mercato, ma comunque ancora in grado di garantire prestazioni più che coinvolgenti e convincenti. Al momento può essere acquistata a soli 25,90 euro, nella colorazione nera.

La scheda tecnica parla di un prodotto di fascia bassa, dotato di un display AMOLED a colori da 1,1 pollici (nonché completamente touchscreen), con batteria in grado di garantire una autonomia fino a 14 giorni, riconoscimento del battito cardiaco, monitoraggio del sonno, dei passi percorsi, delle calorie bruciate e delle distanze, per finire con ben 11 modalità di allenamento differenti.

Per scoprire da vicino il prodotto, prima di decidere se effettivamente recarsi in negozio per l’acquisto, dovete ricorrere all’apertura delle pagine del volantino Esselunga, le trovare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.