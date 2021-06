Sta progredendo in maniera molto celere l’estensione della nuova rete WiFi concernente il progetto “Piazza WiFi Italia“, il quale pare che si stia ampiamente allargando in tutto il nostro Paese. Infatti, pare che qualche tempo fa il Ministero dello Sviluppo Economico abbia voluto a tutti i costi introdurre questa novità, che oggi è divenuto un qualcosa che gli utenti desiderano fortemente.

Attualmente, sembra che siano già tanti i cittadini italiani che avranno la possibilità di andarsi a connettere in maniera del tutto gratuita alla rete Internet wireless offerta dall’ambizioso progetto. Dunque, ci sarà una rete WiFi che sarà facilmente accessibile tramite un’app dedicata, ma solamente in alcune parti precise di ogni Regione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: i lavori per portare la rete gratuita in tutta Italia procedono molto velocemente

Procedono con grande velocità i lavori per far crescere sempre di più i punti di accesso, e il tutto è a carico della celeberrima azienda Infratel. Le operazioni sono cominciate ufficialmente il 23 gennaio del 2019, con TIM che è stata, ed è ancora, una colonna portante di questo progetto. Infatti, il progetto è stato essenziale anche per l’esigenza sanitaria, tant’è che tantissime strutture sanitarie e ospedaliere hanno potuto usufruire di 5.000 hotspot gratuiti sin dallo scorso marzo 2020.

Sono arrivare di recente notizie dal Trentino, dove in diversi punti di accesso c’è stata l’installazione degli hotspot per la rete WiFi gratuita. In più, è da specificare che il tutto è stato fatto in coincidenza con l’installazione della fibra ottica.