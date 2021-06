Abbiamo pubblicato proprio di recente un articolo riguardante gli smartphone del passato che valgono una fortuna e che vengono venduti a delle cifre decisamente ragguardevoli sui vari siti di aste online. Oggi andremo a parlare di un tipo di mercato che si rifà sempre al collezionismo, ma in questo caso è concernente le SIM telefoniche. Quelle che sono particolarmente rare vengono anche comunemente definite Top Number. Questo perché le suddette hanno un numero di telefono davvero molto particolare.

Tutta la particolarità è rintracciabile nella sequenza dei numeri, tra queste abbiamo infatti le coppie XY, le scale, fino ad arrivare a tutte le cifre uguali dopo il prefisso. Quest’ultima tipologia di SIM è veramente molto ricercata in tutto il nostro Paese, tant’è che alcune di queste sono state vendute anche a 50.000 euro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

SIM fortunate di TIM, Wind, Tre e Vodafone: le cifre di vendita sono davvero incredibili

Questo non è di certo un mercato nuovo, tuttavia viaggiava leggermente inosservato. È stato infatti merito del programma televisivo Le Iene che, mediante un servizio apposito, ha mostrato come le SIM Top Number vengono vendute a delle cifre pazzesche. Il tutto, però, non è stato fatto per riempirsi le tasche di denaro. Infatti, gli operatori telefonici di punta hanno deciso di vendere queste SIM e di devolvere tutto il ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. Ecco svelato di seguito quali sono le SIM fortunate: