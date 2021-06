Se parliamo di realtà ben consolidate in Italia non possiamo non parlare del collezionismo. Infatti, ci sono carovane di persone che farebbero davvero qualsiasi cosa pur di accaparrarsi alcuni pezzi rari. Abbiamo parlato in recenti articoli di esemplari ricercati come le monete rare o le SIM card Top Number. Oggi, invece, andremo a parlare degli smartphone del passato, anche comunemente definiti “vintage” dal mercato, che possono valere anche più dei top di gamma odierni.

Alcune persone, come detto prima, farebbero davvero qualsiasi cosa per riuscire a comprare o a vendere uno di questi modelli che andremo a vedere di seguito. Il primo motivo è perché sono molto rari, il secondo è perché valgono davvero un mucchio di denaro. Scopriamo di seguito di quali cellulari stiamo parlando.

Smartphone vintage: ecco i modelli più ricercati dai collezionisti

I modelli che andremo ad elencare sono probabilmente delle vere e proprie pietre miliari della telefonia mondiale, i quali solo chi è vissuto a cavallo degli anni ’90 potrà conoscere da vicino. I suddetti disponevano di funzioni estremamente semplici e non avevano affatto applicazioni o sistemi operativi al loro interno. Una componente che rispetto ad oggi era davvero inesauribile era la batteria, ma lo era anche perché, come detto poc’anzi, non c’erano app o SO che la facevano sforzare più di tanto. Ecco di seguito la lista di smartphone fortunati: