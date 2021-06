Il collezionismo non riguarda solo monete, banconote o francobolli. Esiste infatti nel mondo della telefonia un mercato incredibilmente caro che produce guadagni incredibili. Si tratta delle SIM Top Numbers.

Sono semplici schede telefoniche, quelle che si inseriscono nello smartphone, più o meno recenti che hanno collegato un numero di cellulare così speciale da conferire un valore esagerato. Ecco quali sono le SIM Top Numbers più famose e dove si possono trovare.

SIM Top Numbers: i numeri di cellulari quasi inarrivabili

Se avete un’azienda non vorreste che il vostro numero di telefono fosse facilmente memorizzabile per essere contattati dai vostri clienti con più praticità? Questo sarebbe incredibilmente bello se si trattasse, ad esempio, di una pizzeria o gastronomia d’asporto. Così sono nati in America i Top Numbers: una corsa ad aggiudicarsi questi numeri telefonici così semplici e particolari da essere facili da ricordare. Anche in Italia è approdata questa passione, ma con le SIM per cellulare.

Infatti sono diversi gli account su eBay che vendono sequenze numeriche per aggiudicarsi un numero di cellulare davvero speciale. Ce ne sono di tutti i tipi e anche di tutti i prezzi. È ovvio che più le SIM Top Numbers sono speciali, maggiore è il loro prezzo di acquisto. Ma qual è lo schema delle serie più particolari così da poterle riconoscere?

Gold Numbers: ecco le serie particolari per riconoscerli

Riconoscere una SIM Top Numbers non è difficile, ma non è nemmeno tanto facile capire se i soldi per acquistarla li valga tutti. Ecco un elenco di quelle che possono essere le serie di numeri particolarmente speciali, dove le lettere corrispondono a cifre uguali:

3AA AAA AAAA;

3AB BBB BBBB;

3AB CCC CCCC;

3AB CDD DDDD.

Queste SIM Top Numbers rimangono quelle più preziose e rare, basti pensare che della prima sequenza, lo schema con 9 cifre uguale, ne esiste solo una. Lo schema con 8, invece, appartiene solamente a una decina di SIM. Infine quello con 7 è tra i più apprezzati.