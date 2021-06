Il mondo del collezionismo è davvero particolare. Strano, ma vero, quello che per molti oggi è insignificante, in realtà per i collezionisti può valere un sacco di soldi. Ecco perché non bisognerebbe mai buttare via le SIM in disuso. Potrebbero rivelarsi un investimento importante nel tempo. Ecco infatti le SIM che oggi valgono una fortuna.

Non sono solo i 2 euro ad essere preziosi. Esistono anche SIM per le quali qualche appassionato sarebbe capace di sborsare cifre astronomiche pur di entrarne in possesso. In realtà a dare valore alle SIM è il numero di telefono ad esse collegato. In gergo tecnico vengono questi numeri vengono definiti Top Numbers.

SIM Top Numbers: ecco i numeri che sono un investimento

Su eBay si possono trovare numerosi account che propongono, all’asta o direttamente in vendita, SIM alle quali sono collegati dei Top Numbers che spingono il loro valore sopra i 4.000 euro.

Una delle sequenze più care ed esagerate che conferiscono estremo valore a una SIM è la 3XX3XX3XX3. Questa serie perfetta attualmente vale 420mila euro. Un prezzo davvero folle. Molti si chiederanno se c’è davvero qualcuno disposto a spendere una cifra simile per acquistare un numero di telefono.

Per rispondere a questa domanda basta farsi un giro su eBay e vedere quanti Top Numbers sono in vendita. In sostanza se esiste tanta offerta di SIM è perché c’è altrettanta richiesta. Ovviamente si tratta di un mercato particolare che richiede anche tempo e valutazioni prima di concludere un acquisto.

Comunque, certe numerazioni telefoniche sono davvero pregiate e collezionisti da tutto il mondo le cercano. Più sono speciali e rare, più il loro valore aumenta. Ad esempio, per tornare a prezzi più vicini ai comuni mortali, esiste una SIM in vendita su eBay a 20mila euro con questo Top Numbers: 38855XX778. Forse la scelta del prezzo in questo caso potrebbe essere un po’ azzardata, ma quella a 15mila euro sembra proprio valerli tutti: 3XX1001000.

Se poi volete optare per un numero facile da ricordare, allora dovete essere disposti a spendere 250 euro. Si tratta di una SIM Iliad e il Top Numbers è: 351654654Y.