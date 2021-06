Euronics ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, lanciando il cosiddetto Black Friday d’Estate, ovvero una soluzione che punta a richiamare i giorni di acquisti sfrenanti precedenti al periodo natalizio, proponendo offerte specialissime e prezzi decisamente bassi per tutti.

Il volantino risulta essere infatti disponibile fino al 16 giugno 2021, senza distinzioni o limitazioni territoriali, sarà possibile accedervi in ogni negozio in Italia. I prezzi sono senza vincoli sulle scorte, in altre parole non dovrebbero terminare prima del previsto, o della scadenza della campagna in sé; in parallelo, ricordiamo essere presente il solito Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa.

Per avere i nuovi codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: questi sono i nuovi sconti da non perdere

I prodotti disponibili in promozione sono davvero tantissimi, osservando ad esempio gli smartphone possiamo trovare Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Xiaomi Mi 11i a 695 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Oppo A53s a 159 euro, Oppo A94 a 349 euro, Oppo Find X3 Neo a 699 euro, Oppo Find X3 Lite a 399 euro, realme 8 pro a 279 euro, Realme 8 5G a 249 euro o Realme 7 a 209 euro.

Puntando più in alto non mancano chiaramente i top di gamma di casa Samsung, rappresentati alla perfezione da Samsung Galaxy S21+, acquistabile a partire da 799 euro, senza dimenticarsi del buon vecchio Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira attorno ai 449 euro.

Essendo il volantino composto da 38 pagine differenti, ne consigliamo la visione aprendole qui sotto.