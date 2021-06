Volete risparmiare su ogni acquisto effettuato? allora dovete correre in negozio da Trony, potrete infatti ricevere buoni sconto gratis, indistintamente dalla categoria merceologica selezionata, o dalla cifra finale che andrete effettivamente a spendere.

La campagna promozionale è prima di tutto impreziosita dalla possibilità di accesso indistintamente dalla provenienza, in altre parole il cliente potrà recarsi in un qualsiasi negozio sparso sul territorio nazionale, senza distinzioni regionali di alcun tipo. In parallelo, lo ricordiamo, è sempre presente il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, da richiedere solo nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa.

Trony: queste sono le nuove offerte speciali

Alla base della campagna promozionale troviamo la possibilità di ricevere buoni sconto gratis su ogni singolo acquisto effettuato, l’utente non deve fare altro che aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole (senza limitazioni di alcun tipo).

Una volta giunto in cassa riceverà un coupon di 20 euro ogni 100 euro di spesa effettivi, con la promessa del raddoppio del buono, per un passaggio quindi a 40 euro, nel momento in cui si dovesse scegliere un televisore del valore di almeno 599 euro.

I coupon non potranno essere applicati sul medesimo scontrino, ma dovranno essere utilizzati per un secondo acquisto effettuato successivamente (al termine della campagna attuale), sempre in negozio. Il volantino lo potete comunque sfogliare direttamente aprendo le pagine sottostanti, per conoscere nel dettaglio ogni singola sfumatura.