Iliad ha stupito ancora una volta i suoi abbonati nel corso di questi primi giorni di Giugno, mettendo a disposizione la tariffa Flash 120. I clienti dell’operatore francese che andranno ad attivare questa ricaricabile avranno un pacchetto che comprendere chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto ogni trenta giorni è di 9,99 euro.

Iliad, con la tariffa da 120 Giga c’è lo stop al cambio ricaricabile

La Flash 120 rappresenta una delle migliori soluzioni per i clienti di altri operatori che decidono di cambiare la loro SIM. Purtroppo, però, la tariffa non si rivolge in egual misura a tutti coloro che già hanno una tariffa attiva con la stessa Iliad. Il gestore francese, infatti, non prevede ancora la possibilità per i suoi clienti di effettuare il cambio tariffa.

Dopo tre anni dal suo approdo in Italia, Iliad non garantisce ai suoi clienti la possibilità di modificare in corso d’opera la ricaricabile di riferimento. Chi sceglie di attivare una SIM con il gestore francese accetta una condizione vincolante di corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta.

Ovviamente, questa particolare condizione, prevede una platea di clienti molto svantaggiati. Ad esempio, gli abbonati che nei mesi scorsi hanno scelto le offerte Giga 50 o Giga 40, oggi non hanno la possibilità di attivare una tariffa più vantaggiose per soglie e costi come la Flash 120.

Per richiedere la Flash 120 gli attuali clienti di Iliad devono procedere con l’attivazione di una nuova rete con un conseguente nuovo numero di telefono.