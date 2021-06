I prezzi disponibili da Comet sono sempre più bassi e convenienti, gli utenti hanno pochissimo tempo a disposizione per approfittare di un lunghissimo elenco di offerte, valide esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, non nei vari punti vendita.

Con la scadenza della campagna, avvenuta nel corso della giornata di ieri, 2 giugno 2021, i consumatori si sono effettivamente riversati sul sito ufficiale di Comet per poter approfittare di nuove riduzioni di prezzo, ugualmente interessanti. Come al solito è previsto il Tasso Zero, al superamento dei canonici 199 euro di spesa, e la spedizione gratuita presso il domicilio, in questo caso sarà necessario spendere almeno 49 euro (senza vincoli però sulle categorie merceologiche coinvolte).

Ricordatevi del nostro canale Telegram speciale interamente dedicato ad Amazon, al suo interno si trovano sempre più codici sconto e tantissime offerte speciali.

Comet: quali sono gli sconti da non perdere

I prodotti in promozione da Comet toccano tutte le categorie merceologiche, a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile. In questo caso, infatti, sarà possibile accedere a iPhone 12 Pro, nella variante da 128GB di memoria interna, spendendo 1099 euro, come anche iPhone 11 a soli 719 euro, senza dimenticarsi dell’incredibile Samsung Galaxy S21+ a soli 849 euro (ricordando il rimborso di 150 euro dell’azienda, da aggiungere).

Sono disponibili soluzioni anche molto più economiche, sempre con sistema operativo Android, rappresentate perfettamente da Wiko View 4, Samsung Galaxy A72, Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi Note 10S o anche Motorola E7 Power e Samsung Galaxy A02. Tutti i suddetti dispositivi sono commercializzati ad un prezzo inferiore ai 400 euro, sempre no brand.