I prezzi pensati da Carrefour raggiungono davvero livelli mai visti, ed impensabili, fino a qualche settimana fa. Gli utenti possono pensare di spendere pochissimo, e di godere nel contempo di importanti riduzioni sui migliori dispositivi attualmente disponibili sul mercato italiano.

Spendere poco è possibile, sebbene sia assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, indistintamente dalla categoria merceologica o dal prodotto effettivamente selezionato. Tutti sono comunque distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei singoli punti vendita sul territorio, con possibilità anche di godere della variante no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico).

Carrefour: gli sconti sono assurdi ed inaspettati

L’idea di Carrefour, come tanti altri rivenditori di elettronica, è di spingere il più possibile l’acquisto di un nuovo televisore, sponsorizzando l’avvicinamento agli Europei di calcio 2020. Per questo l’azienda ha deciso di regalare una NOW Smart Stick, con incluso 1 mese di Sport, a tutti coloro che sceglieranno uno dei modelli contrassegnati.

Volendo invece avvicinarsi al mondo degli smartphone, qui la scelta è più limitata, data la presenza di svariati dispositivi in vendita a meno di 400 euro, rappresentati da Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, samsung galaxy A52, Alcatel 1SE o Motorola G30.

Il volantino di Carrefour lo abbiamo per comodità riassunto direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, in questo modo scoprirete in esclusiva assoluta tutti gli sconti che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione nel periodo corrente.