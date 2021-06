Carrefour ne ha davvero per tutti, i nuovi sconti dell’azienda vi faranno letteralmente perdere la testa, inducendovi all’acquisto di smartphone di ultima generazione, o ancora meglio di televisori più aggiornati rispetto al modello effettivamente in vostro possesso.

La campagna promozionale punta tutto sulla suddetta categoria di prodotti, per festeggiare l’avvicinamento agli Europei di Calcio, ecco arrivare una promozione molto speciale. Coloro che acquisteranno un televisore, tra quelli contrassegnati dall’apposito bollino, potranno ricevere gratis la NOW Smart Stick, del valore commerciale inferiore ai 30 euro, con inclusa la visione di 1 mese del pacchetto Sport.

I prodotti mobile sono invece commercializzati con garanzia di 24 mesi, sono in versione no brand e potranno anche essere acquistati con rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, mediante il versamento di comode rate tramite il conto corrente bancario (solo al superamento dei 199 euro di spesa).

Carrefour: le offerte come non le avete mai viste

Le offerte legate agli smartphone toccano modelli relativamente economici, ma ugualmente molto interessanti, gli utenti potranno raggiungere dispositivi attualmente in vendita a non più di 400 euro, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali. Tra questi si trovano Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Moto G30 o anche un buonissimo Alcatel 1SE.

Il risparmio è notevole anche su altre categorie merceologiche, il consiglio è quindi di aprire il prima possibile le pagine sottostanti, in modo da avere l’opportunità di sfogliarle nel dettaglio, per scoprire quali sono i migliori prezzi attualmente in circolazione, iniziando difatti a risparmiare sin da subito.