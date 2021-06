Le offerte lanciate da Bennet sono per distacco tra le migliori dell’intero mercato della rivendita di elettronica, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali con cui potersi confrontare, per riuscire ugualmente a risparmiare il più possibile.

A differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, in questo caso gli acquisti potranno essere completati ovunque sul territorio nazionale italiano, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di recarsi personalmente in un punto vendita, non sarà possibile raggiungere gli stessi identici prezzi sul sito ufficiale. E’ comunque disponibile anche il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, da richiedere al superamento dei 199 euro di spesa.

Bennet: cosa vi riservano gli sconti

Gli sconti pensati da Bennet partono dal mondo Apple, qui gli utenti avranno difatti la possibilità di accedere ad un ottimo iPhone 12, uno smartphone richiestissimo nel 2021, caratterizzato dal prezzo finale di soli 799 euro. Volendo invece restare entro lo stesso brand, ma con un risparmio maggiore, l’occhio cade inderogabilmente sull’iPhone 11, il modello dello scorso anno, acquistabile a 599 euro.

Le proposte del volantino non terminano qui, osservando da vicino la campagna scopriamo anche l’esistenza di due dispositivi Xiaomi, quali sono Redmi 9AT e Redmi Note 9, entrambi disponibili a meno di 159 euro. Gli altri sconti pensati da Bennet sono raccolti per comodità nella pagina che trovate integrata nell’articolo.