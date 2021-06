TIM si propone compre provider dell’estate. Il gestore cerca di essere protagonista assoluto nel corso delle prossime settimane, mettendo a disposizione una serie di tariffe contro WindTre e Iliad. I futuri abbonati del gestore italiano, ancora per qualche giorno, in alcuni punti vendita potranno attivare le promozioni TIM Sprint.

TIM inizia l’estate con le sue vantaggiose tariffe Sprint

A differenza di altre importanti tariffe garantite da TIM, queste ricaricabili saranno disponibili per gli utenti che effettuano la portabilità del loro numero da altro operatore così come per gli abbonati che hanno già attivato in precedenza una ricaricabile del provider italiano.

Le tariffe TIM Sprint si presentano in tre diverse versioni. Nella prima variante, gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà pari a 7,99 euro.

Altrettanto vantaggiosa è la seconda versione della tariffa TIM Sprint. In questa circostanza gli abbonati potranno scegliere una tariffa dal costo mensile pari a 9,99 euro. Per quanto concerne le soglie di consumo, i clienti riceveranno chiamate senza limiti, SMS no limits ed anche 50 Giga per la connessione internet.

Sempre i clienti di TIM inoltre avranno accesso ad una terza e vantaggiosa versione delle tariffe Sprint. Ad un costo mensile di 11,99 euro, gli abbonati potranno beneficiare di chiamate infinite e SMS verso tutti i numeri più 50 Giga internet. Le suddette promozioni di TIM, inizialmente disponibili sino a fine Maggio, sono state prorogate in alcuni negozi ufficiali del gestore in Italia.