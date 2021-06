Quasi ogni tariffa prevede un piano a consumo preattivato sulle nuove attivazioni, nel caso non sia applicata una promozione o un pacchetto. Ecco perché con giugno TIM ha inaugurato la sua nuova tariffa a consumo per tutte le nuove SIM. Si chiama TIM Base19. Ecco tutti i dettagli e i costi per i nuovi clienti e per chi, già cliente, vuole attivarlo sulla propria SIM TIM.

TIM Base19 è la nuova tariffa a consumo dell’operatore

TIM Base19 è il nuovo piano tariffario a consumo dell’operatore nazionale. Attivo dal 31 maggio, sarà automaticamente applicato alle nuove SIM attivate. Questa tariffa prevede un canone di 1,99 euro al mese solo se non viene attivata almeno un’offerta con addebito mensile che prevede un bundle completo di minuti, SMS e Giga.

Quindi per i nuovi clienti l’attivazione è automatica, mentre i già clienti TIM possono fare richiesta di passaggio dalla precedente, gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo. Vediamo ora quali sono i costi di questa tariffa a consumo.

Costi e dettagli

I costi di TIM Base19 sono subito detti. Per quanto riguarda il piano voce sono previsti:

chiamate a 0,19 euro al minuto con scatto alla risposta di 0,20 euro;

a al minuto con scatto alla risposta di 0,20 euro; SMS a 0,29 euro ciascuno;

a ciascuno; MMS a 1,30 euro ciascuno.

Per quanto riguarda il piano dati per la navigazione, denominato da TIM Flat Day, abbiamo:

500MB di traffico dati a 2 euro al giorno solo se effettivamente consumati;

di traffico dati a al giorno solo se effettivamente consumati; superata la soglia giornaliera la velocità di navigazione sarà ridotta a 32 Kbps.

Ricordiamo inoltre che con TIM Base19 è attiva la tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi. Inoltre il canone, senza offerte attive, è di 1,99 euro al mese. Primo mese gratuito solo per i nuovi clienti.

Insomma TIM, con l’occasione della modifica del meccanismo di rinnovo delle offerte, ha introdotto anche la nuova tariffa a consumo. Ovviamente non risulta essere interessante fine a sé stessa. Ma l’operatore nazionale offre tante promozioni davvero fantastiche, senza contare l’iniziativa di TIM e Satispay che è davvero incredibile.