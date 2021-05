Continuano le iniziative di TIM che portano a numerosi vantaggi. Simpatica la promozione che a tutti i clienti regala 5 euro di bonus benvenuto se decidono di utilizzare Satispay per la Ricarica Online TIM. Ecco i dettagli e come ricevere questo ottimo regalo.

TIM con Satispay regala 5 euro di benvenuto

Serve davvero pochissimo tempo per poter accedere a 5 euro di bonus benvenuto da TIM. Basta impostare Satispay come metodo di pagamento per le ricariche online e il gioco è fatto.

Questa modalità di pagamento è completamente compatibile con l’applicazione di TIM e garantisce la massima comodità per effettuare le proprie ricariche ovunque ci si trovi. Per accedere a questa interessante promozione basta avere un’offerta mobile attiva e recarsi alla pagina web di TIM dedicata a questa iniziativa.

Una volta raggiunta la pagina occorre seguire le istruzioni riportate e in un attimo sarà possibile ricaricare la propria SIM con Satispay. Non solo, TIM regalerà anche un bonus di benvenuto pari a 5 euro. Il codice da utilizzare è “TIMRICARICA” oppure scaricare l’app di Satispay.

Scaricando Satispay sul proprio smartphone non solo sarà possibile ricaricare la propria SIM TIM, ma anche pagare i propri acquisti nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare servizi e risparmiare in modo smart.

Se ancora qualcuno ha dei dubbi su Satispay ecco un video che descrive l’app.

Un’iniziativa interessante

Quindi scaricando Satispay, registrandosi e attivandola, si potrà ricaricare la propria SIM direttamente dall’app di TIM che è perfettamente integrata. Inoltre sarà possibile utilizzare da subito il bonus di benvenuto pari a 5 euro.

Ovviamente l’unica condizione per ricevere questo regalo è essere un nuovo cliente Satispay e avere un’offerta attiva con TIM. Se non ne avete una cosa state aspettando? Cercate l’offerta TIM più adatta alle vostre esigenze e poi seguite tutti i passaggi per ricevere i 5 euro di bonus. Non ve ne pentirete e avrete la possibilità di pagare in modo facile e sicuro in tutti i negozi aderenti a Satispay.