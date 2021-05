Le compagnia telefoniche sono solite ormai da anni a farsi la guerra per accaparrarsi nuovi clienti o magari riacquisire quelli che se ne sono andati. Infatti, di recente sembra che WINDTRE sia ritornata ufficialmente sul mercato, e l’ha fatto proponendo un’offerta veramente esagerata per tantissimi utenti. La sfida è stata lanciata ad Iliad, compagnia che negli ultimi mesi ha sbaragliato la concorrenza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE: la nuova offerta fa salire alla ribalta l’operatore

WINDTRE va a proporre una nuova offerta che prende il nome di Go Unlimited Star+, ed è la proposta pensata per scavalcare tutta la concorrenza, così come ha già fatto Iliad in passato. L’offerta prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e Giga illimitati per connessione di rete 4G. Ora saremo curiosi di capire come andranno ad agire le altre compagnie.

Come detto prima, però, il rivale indiscusso è sicuramente Iliad. Infatti l’offerta di cui abbiamo parlato precedentemente è esattamente in linea con quella di Iliad, ovvero 7,99 euro al mese. La SIM, in questo caso, costerà 10 euro. Solo i clienti di TIM, Vodafone e Iliad potranno aderire all’iniziativa, in quando sarà necessaria la portabilità del proprio numero presso WINDTRE.

Dunque, per quanto concerne la telefonia mobile, maggio è stato senza ombra di dubbio un mese colmo di offerte imperdibili, dove abbiamo visto diversi operatori battagliare sul mercato dando una svolta in Italia. Tuttavia, è comunque da tenere in considerazione, e questo sempre, che la scelta spetterà sempre e comunque ai clienti.