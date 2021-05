Sono ormai tante le situazioni in cui tantissimi cittadini del nostro Paese non sono a conoscenza del fatto che potrebbero essere in possesso di SIM telefoniche non di poco conto. Il motivo consiste essenzialmente nel fatto che alcune di queste utenze sono davvero estremamente rare, e vengono infatti chiamate Top Number.

Questo nome gli è stato dato grazie al fatto che le suddette sono composte da una sequenza numerica davvero particolare. Quindi, per questo motivo, sono tanti i collezionisti che sperano di ottenere queste SIM e farebbero davvero di tutto pur di non farsele scappare.

Come specificato poc’anzi, quello che contraddistingue queste SIM è essenzialmente una sequenza numerica veramente unica, e questo particolare non poteva per nessun motivo sfuggire ai giornalisti de Le Iene, i quali hanno realizzato un vero e proprio servizio televisivo per andare a parlare da vicino delle SIM Top Number. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

SIM telefoniche: le schede di cui parliamo hanno una sequenza numerica unica

I numeri telefonici tenuti in considerazione da Le Iene sono quelli che sono stati molto cercati in tutta Italia. La cosa davvero bella in tutto ciò è stato il gesto fatto da questi giornalisti, i quali, consapevoli del potenziale valore che potessero avere queste SIM, hanno imbastito un’asta benefica. Vi hanno partecipato 600 acquirenti provenienti da tutto lo Stivale, e il tutto è stato dato in beneficenza all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Ecco la lista delle SIM Top Number: