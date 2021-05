In vista dell’estate si riaccendono le grandi promozioni della telefonai mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre riscaldano i motori e garantiscono a tutti i clienti una serie di importanti tariffe con consumi quasi illimitati (compresi i Giga internet) a costi di tutto vantaggio.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le grandi promozioni in vista dell’estate

Tra le tariffe più vantaggiose, vi è la promozione di TIM. Il provider italiano ha lanciato la sua ricaricabile chiamata TIM Gold Pro. Per gli abbonati ci sono chiamate senza limiti, messaggi senza limiti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà sarà di 7,99 euro.

Una seconda vantaggiosa promozione porta la firma di Vodafone. I clienti del gestore inglese potranno scegliere a loro volta la Special 100 Giga. In alterativa a TIM, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Per quanto concerne il prezzo, i clienti dovranno pagare 9,99 euro al mese per il rinnovo della tariffa.

La novità dell’estate porta invece la firma di Iliad. La compagnia francese propone al suo pubblico la Flash 120. Gli abbonati che vogliono attivare una SIM con il provider francese riceveranno consumi no limits per le telefonate e gli SMS con 120 Giga per la navigazione internet. Il prezzo da pagare ogni mese sarà invece di 9,99 euro.

L’ultima proposta rispetto a TIM, Vodafone e Iliad è la WindTre Star+. I clienti che si affidano a questa promozione avranno chiamate, SMS infiniti più 70 Giga ad un costo unico, pari a 7,99 euro ogni mese.