CoopVoce regala con le tre offerte EVO ben 30 euro gratis

Grande seguito si sta sviluppando attorno a tutti i gestori virtuali, quelli che fino a pochi mesi fa venivano messi ai margini dagli utenti. In fase di scelta di un nuovo provider mobile moltissime persone tendevano a decidere per quelli più quotati, senza valutare delle proposte come quelle offerte dai virtuali. Tra i migliori in assoluto, anche a detta del pubblico, ci sarebbe da qualche tempo CoopVoce.

Di dubbi ne sono rimasti pochi in quanto alla sua integrità e alla sua nuova strategia, la quale mette al centro del progetto tanti contenuti e prezzi bassissimi. La dimostrazione netta di tutto questo sta proprio nelle ultime offerte, quelle che già da circa due mesi sono disponibili sul sito ufficiale. Ora, oltre alle promo della linea EVO, c’è anche un’offerta incredibile: tutti coloro che sottoscriveranno una delle tre promo, potranno beneficiare di 30€ gratis sul credito residuo.

CoopVoce: tre offerte EVO a partire da 4,50 euro al mese per sempre

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS