Vodafone supera TIM con tre offerte fino a 100GB in 4.5G

Quando Vodafone durante gli scorsi mesi ha perso qualche utente di troppo per mano di nuovi gestori e vecchie concorrenti, in tanti si sono preoccupati. Il provider allo stesso tempo sta riuscendo a conservare il primo posto in classifica ma con un obiettivo ben chiaro: recuperare gli ex clienti.

A tal proposito sono state rilasciate sul mercato tre offerte storiche che questa volta però arrivano con un prezzo molto più basso del solito.

Vodafone va avanti con le sue offerte migliori ma rivede il prezzo

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited