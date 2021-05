In questi giorni anche l’operatore telefonico Vodafone sta inviando ad alcuni suoi ex clienti un SMS per invitarli ad attivare un’offerta decisamente interessante. Si tratta della promo Vodafone Special 50 Digital Edition, la quale avrà un costo mensile di soli 7 euro.

Torna in Vodafone a 7 euro al mese con la promo Special 50 Digital Edition

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso sta inviando alcuni suoi ex clienti a tornare con l’attivazione di un’offerta piuttosto interessante e dal prezzo contenuto. Come riportato sul sito mondomobileweb, si tratta della promo Vodafone Special 50 Digital Edition e sarà possibile attivarla da chi riceverà l’SMS fino al prossimo 31 maggio 2021:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 31 Maggio 2021”.

Nonostante questo, l’operatore potrebbe variare e personalizzare il costo e il tipo di offerta Torna in Vodafone in base al cliente. In ogni caso, con Vodafone Special 50 Digital Edition si avranno a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G. Vi ricordiamo inoltre che il costo di attivazione e il costo della scheda SIM sono gratuiti e che i rinnovi dell’offerta vengono scalati dal credito residuo. Tuttavia, nel caso in cui il cliente ne avesse bisogno, sarà possibile attivare in un secondo momento il metodo di pagamento Smart Pay.