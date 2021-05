Feder Mobile è il nuovo operatore telefonico che debutterà ufficialmente a giugno 2021. Quest’ultimo si contraddistinguerà dalla concorrenza per le sue offerte ad un costo davvero ridottissimo. Tutto sembra ormai pronto, dato che l’operatore è stato avvistato sui siti web dei rivali nella sezione di portabilità.

Feder Mobile è ormai pronto a conquistare gli utenti

Andrà presto ad aggiungersi nel nostro paese un nuovo operatore telefonico. Come già accennato, si tratta di Feder Mobile e sembra che sia ormai tutto pronto al debutto ufficiale. L’operatore catanese è stato infatti avvistato sui siti web della concorrenza, in particolare nella sezione dedicata alla lista degli operatori di provenienza per la portabilità.

La sua presenza su questi siti web lascia quindi intendere che il debutto ufficiale sia vicinissimo. Per il momento, è stato confermato l’arrivo ufficiale a giugno 2021, ma non è stata fornita una data precisa. Stando ad alcuni rumors, potrebbe debuttare il prossimo 7 giugno, ma non è da escludere che possa arrivare anche prima.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo operatore Feder Mobile si appoggerà alla rete di Vodafone e proporrà delle offerte super convenienti e incredibili. Una di queste, dovrebbe essere l’offerta Feder Easy. Con quest’ultima, per tutto il 2021 si potrà usufruire di 1000 minuti di chiamate verso tutti, 30 SMS e Giga per il traffico dati a 3,99 euro. Successivamente, il prezzo dovrebbe aumentare e arrivare a 4,99 euro. Dovrebbe poi essere disponibile anche l’offerta Feder Standard, con la quale si potranno avere a 5,99 euro al mese minuti di chiamate illimitati verso tutti, 50 SMS e Giga per navigare in internet.