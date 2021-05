C’è un nuovo operatore in città, o quasi, il suo nome è Feder Mobile; sta per sbarcare in Italia un nuovo operatore MVNO che già ha iniziato a far parlare di se. Ancora un operatore virtuale dunque, che si unisce già alla schiera di MVNO che negli ultimi anni hanno invaso il nostro mercato. Il lancio ufficiale dovrebbe avvenire nella la prima decade di giugno 2021 e già iniziano a trapelare alcune indiscrezioni sulle nuove promozioni del gestore virtuale.

Feder Mobile: scopriamo le offerte del nuovo operatore MVNO

Malgrado questa vera e propria onda anomala di operatori virtuali che stanno nascendo, malgrado molti di questi non offrano un servizio degno di questo nome, le compagnia continuano a fioccare come neve; l’ultima della lista è proprio Feder Mobile. Ad oggi non ci sono tantissime informazioni riguardanti il nuovo operatore; sappiamo che sarà un MVNO, inoltre sappiamo che si appoggerà alla rete Vodafone in 4G tramite l’aggregatore Plintron. Sappiamo poi il prefisso attribuito all’operatore che sarà 376.

Per quanto riguarda le promozioni invece Feder Mobile sembra intenzionato a lanciare due linee diverse; la prima dedicata ai business la seconda ai privati. Partendo dai privati l’offerta saranno High, da costo di 7,99, Plus, a 6,99 Standard a 5,99 . Inoltre sarà presente anche un’offerta, chiamata al momento Easy, da appena 3,99 euro.

Prezzi leggermente più elevanti invece per le promozioni business; i nomi di queste offerte sono One, Two e Three e anno rispettivamente di 9,99 euro, 12,99 euro e 15,99 euro. Intorte sembra che Feder Mobile voglia puntare sulla trasparenza con i propri clienti garantendo, almeno stando alle parole dell’AD Claudio Barbagallo, la massima trasparenza e l’assenza di costi nascosti.