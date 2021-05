Twitter Blue è pronto a lancio. Il nuovo servizio a pagamento del colosso potrebbe essere rilasciato in tempi davvero brevi. Nell’attesa sono emerse alcune informazioni che confermano le tariffe previste e le funzionalità aggiuntive proposte dall’abbonamento.

Twitter Blue: contenuti extra e nuove funzioni a pagamento stanno per arrivare!

A dare l’opportunità di ipotizzare che il lancio del nuovo servizio Twitter Blue avverrà tra poco è la stessa piattaforma che, aggiornando le informazioni, riporta alcuni dettagli.

Tenendo conto anche delle indiscrezioni trapelate, Twitter Blue necessiterà di un costo mensile di 2,99 dollari e permetterà agli iscritti di usufruire di funzioni extra. La più apprezzata dagli utenti sarà molto probabilmente quella che consente di modificare i Tweet entro pochi secondi dalla condivisione così da poter “modificare” quanto pubblicato senza dover ricorrere all’eliminazione definitiva.

Arriverà, inoltre, anche Reader More, la funzionalità che facilita la lettura delle chat; e Collection, la sezione dedicata al salvataggio dei Tweet preferiti. Sarà possibile anche utilizzare nuove emoji e GIF come reaction.

Twitter Blue non è ancora disponibile per gli utenti ma il colosso potrebbe annunciare l’introduzione del nuovo servizio nei prossimi giorni. Si ricorda che le funzionalità aggiuntive proposte dal servizio saranno disponibili soltanto per quegli iscritti che decideranno di contrarre l’abbonamento. Ogni mese, quindi, sarà necessario affrontare la spesa prevista.

La piattaforma in questi ultimi tempi ha introdotto non poche novità rivolte agli utenti e questa potrebbe essere l’ennesima. Di recente, il colosso ha infatti rilasciato Spaces, il servizio che consente di avviare conversazioni vocali in stile Clubhouse.