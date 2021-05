La funzione Spaces di Twitter offrirá presto un servizio a pagamento che consentirà agli utenti di vendere biglietti per determinati ‘spazi’. Spaces è stato annunciato nel dicembre del 2020 e da allora è gradualmente diventato una funzionalità che molti utenti utilizzano per chat, podcast e interviste. Per poter utilizzare la funzione, bisogna accedere alla piattaforma dal proprio iPhone o device Android.

Dopo aver annunciato Spaces a dicembre e TipJar a maggio, Twitter sta cercando di espandere la propria funzionaltiá agli utenti. Sebbene al momento tu possa partecipare a una conversazione e offrirti volontario per parlare, non esistono Spazi esclusivi limitati a pochi utenti. Ora, la nuova funzionalitá provvederá ad inserire stanze esclusive a cui possono accedere soltanto gli utenti che acquistano un biglietto.

Twitter Ticketed Spaces: non c’è ancora un annuncio ufficiale

Gli host possono impostare qualsiasi prezzo desiderino, con il 20% del costo che va direttamente a Twitter. Il servizio premium è ancora tenuto nascosto da Twitter, ma sospettiamo che non durerà a lungo. Spaces è un ottimo modo per ascoltare le conversazioni delle persone che segui. Ciò sarà ulteriormente rafforzato da Ticketed Spaces.

Inoltre, in questo modo Twitter aiuterá i suoi utenti a monetizzare. Infatti, la piattaforma sta anche pianificando Super Follows, una funzione che permetterà alle persone di pagare per contenuti bonus, come un abbonamento a una newsletter e più tweet, e sta lanciando una funzione per le community.

Nelle ultime settimane circolano voci secondo cui la piattaforma potrebbe offrire un abbonamento chiamato Twitter Blue. Questo consentirebbe alle persone di pagare per funzionalità aggiuntive, come la possibilità di annullare i tweet. Al momento, peró, queste sono solo speculazioni e dovremo attendere un annuncio ufficiale.