I nuovi sconti lanciati direttamente da Esselunga possono invogliare i consumatori all’acquisto di un prodotto di tecnologia, molto allettante ed in vendita ad un prezzo bassissimo.

La soluzione attualmente disponibile riprende il meccanismo già visto in passato, ovvero la cosiddetta offerta tech, mirata esclusivamente su un singolo prodotto, promette all’utente la possibilità di risparmiare moltissimo, senza doversi preoccupare della qualità generale. L’acquisto, come preventivato, sarà possibile solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale dell’azienda. Purtroppo le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima della scadenza del volantino, fissata per il 9 giugno 2021.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon gratis, li trovate tutti in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: quali sono i migliori sconti

Alla base del nuovo volantino Esselunga trova comunque posto una riduzione importante sulla Xiaomi Mi Smart Band 5, un prodotto molto interessante, richiestissimo dalla community, sebbene non sia particolarmente recente.

La smartband è caratterizzata da un display AMOLED da 1,1 pollici, con sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, autonomia fino a 14 giorni, impermeabilità fino a 5 atmosfere, possibilità di misurare i passi, la distanza percorsa, il sonno e le calorie bruciate, senza dimenticarsi nemmeno le oltre 11 modalità sportive professionali (ovvero le attività/allenamenti generali).

Il prezzo di vendita è davvero ridottissimo, parliamo infatti di 24,90 euro, per la versione che presenta la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, senza doversi minimamente preoccupare di eventuali difetti di fabbrica o problemi di alcun tipo che potrebbero colpire il dispositivo entro tale periodo temporale.