Il volantino di Unieuro riesce davvero a scontare i migliori prodotti sul mercato, portandoli a prezzi decisamente inferiori alle più rosee aspettative.

I consumatori si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una lunga serie di sconti e di offerte decisamente convenienti, tutte applicate su smartphone e prodotti legati all’elettronica generale. Gli acquisti possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale dell’azienda, con ricezione della merce gratuitamente al proprio domicilio, previo superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Il Tasso Zero è come al solito presente, sarà possibile richiederlo solamente nel momento in cui l’ordine dovesse essere maggiore dei 199 euro previsti.

Unieuro: questi sono gli sconti più inaspettati

Gli sconti Unieuro sono decisamente inaspettati, e permettono al cliente di raggiungere anche i migliori top di gamma del periodo. I prodotti attualmente in vendita partono dai Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+, molto costosi ma comunque in grado di garantire prestazioni incredibili, dietro il pagamento di 729 e 799 euro per le versioni no brand con 128GB di memoria interna.

Volendo invece scendere al di sotto dell’ipotetica soglia dei 400 euro di spesa, ecco arrivare altre soluzioni molto interessanti, quali possono essere Motorola G10, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A52/A32 o Galaxy A21s, senza dimenticarsi di Xiaomi Mi 11 Lite o Xiaomi Redmi Note 9T.

Il volantino Unieuro lo potete comunque sfogliare direttamente nell’articolo, in modo da conoscere in anticipo ogni singolo sconto pensato appositamente per voi da parte dell’azienda.