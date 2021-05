Che Nintendo sia al lavoro su una versione potenziata della propria attuale console da gaming non è una novità. Le informazioni in merito sono aumentate di recente tanto che siamo arrivati al picco. Lo Switch Pro è stato avvistato su Amazon Messico dove un inserzionista sbadato ha caricato la pagina per sbaglio. ovviamente è sparita subito.

Il fatto che sia comparsa ora questa pagina non è strano visto che i vari rivenditori si stanno preparando in vista dell’E3. Secondi i recenti rapporti, Nintendo svelerà la versione aggiornata della console da gaming portatile proprio durante l’evento in questione che si terrà a metà giugno. Sarà un evento importante visto che allo stato attuale mancano tutti i dettagli dietro il prodotto.

Nintendo Switch Pro: l’annuncio di avvicina

Uno dei miglioramenti che Nintendo dovrebbe apportare a tale console è il display che avrà una qualità molto più alta della versione attuale. A questo seguirà per forza di cose un processore nuovo e più potente, ma in merito non si sa assolutamente nulla. Un altro aspetto interessante di cui non si sa sempre nulla, ma che avrà un peso importantissimo, è il design.

L’ultimo aspetto importante riguarda il prezzo. Qualcuno suggerisce che l’arrivo dello Switch Pro porterà Nintendo a smettere di vendere la vecchia versione. Si tratterebbe di una mossa mirata esclusivamente a spingere sulle vendite del nuovo modello visto che dati recente hanno mostrato che una fetta importante di vendite dello Switch riguarda consumatori che l’hanno ricomprata. In sostanza, potrebbero rimanere solo la versione Pro e quella Lite.