Il nuovo volantino attivato nel periodo da Comet raccoglie offerte davvero impensabili, la perfetta soluzione da coglier al volo per raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

A differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, in questo caso ricordiamo che gli acquisti saranno effettuabili anche tramite il sito ufficiale, ed in particolare la spedizione è gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa.

Il cliente potrà approfittare del Tasso Zero, quando spenderà più di 199 euro, e previa approvazione da parte della finanziaria, come anche naturalmente acquistare nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Comet: quali sono le migliori occasioni del periodo

Le occasioni attivate e presenti all’interno del volantino Comet rientrano nelle migliori soluzioni delle ultime settimane, in quanto gli utenti potranno pensare di acquistare un incredibile Samsung Galaxy S21+, nella variante con 128GB di memoria integrata al prezzo finale di 849 euro.

Volendo invece cercare di risparmiare il più possibile, si consiglia l’acquisto di un prodotto dal prezzo inferiore ai 400 euro di spesa effettiva, qui infatti sarà possibile optare per uno a scelta tra Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A21s, Oppo a53s o anche altri prodotti della stessa fascia.

Un buonissimo insieme di sconti che garantisce un risparmio notevole per i vari utenti che decideranno effettivamente di avvicinarsi. Se volete scoprire le nuove offerte di Comet, non dovete fare altro che aprire le pagine elencate qui sotto.