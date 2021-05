Oggi come oggi è davvero troppo importante avere uno smartphone nella nostra vita. Di fatto, allo stato attuale, sarebbe davvero difficile immaginare una giornata senza l’uso di questo preziosissimo dispositivo. Una cosa molto interessante è che ci sono alcuni dispositivi “vecchi” che, nonostante non avessero a disposizione tutte le funzioni che hanno ora i vari top di gamma, possono valere davvero una fortuna.

Ci sono infatti tanti collezionisti che farebbero davvero di tutto per riuscire ad ottenere anche solo un modelli di questi. Questo perché, come detto anche sopra, possono valere molti soldi, essendo che sono molto rari. Scopriamo di seguito di quali smartphone del passato stiamo parlando.

Smartphone del passato: ecco i modelli più ricercati in assoluto

Per questi modelli facevano assolutamente da padrone delle funzioni estremamente semplici, come SMS di testo e chiamate vocali, che spesso erano entrambe funzioni molto efficaci. In più, una componente che oggi viene decisamente stremata ma che prima rimaneva quasi immacolata è senza ombra di dubbio la batteria. Questo perché, ai tempi, non c’erano app e sistemi operativi. È arrivato ora il momento di scoprire quali sono gli smartphone del passato che valgono una fortuna: