Sono ormai tante le situazioni in cui un numero davvero alto di cittadini italiani non sanno che hanno in possesso delle SIM telefoniche che possono davvero valere una fortuna. Sembra che queste vengano chiamate anche comunemente Top Number, e ciò è dovuto al fatto che hanno un valore davvero importante.

Inoltre, è cosa buona e giusta specificare che si sta andando a parlare di utente veramente rarissime, e questo è dovuto in particolar modo al fatto che queste SIM hanno una sequenza di numeri molto particolare. Dato questo motivo, sono davvero numerosi i collezionisti che stanno provando ad ottenere questi esemplari.

Come detto sopra, la particolarità reale di queste SIM Top Number consiste essenzialmente in una sequenza cifre veramente singolare, e questo non poteva di certo sfuggire a dei giornalisti attenti come quelli de Le Iene, i quali hanno subito realizzato un servizio televisivo in merito per parlare di queste SIM.

SIM Top Number: scopriamo quali sono i numeri di telefono fortunati

I numeri di cellulare che Le Iene hanno preso in esame sono quelli più ricercati in tutto lo Stivale. Dobbiamo anche sottolineare una cosa importantissima: tutti quelli che hanno lavorato al progetto hanno tenuto un’asta benefica per l’acquisto delle SIM Top Number. Infatti, a questa hanno partecipato 600 acquirenti, e tutto è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM più importanti presenti in Italia: