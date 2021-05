Carrefour rientra tra i top della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale veramente interessante, nonché ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire, sempre nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile.

Il volantino, come accade da Bennet, e come abbiamo già visto in passato, risulta essere attivo ovunque in Italia, senza distinzioni territoriali o vincoli di alcun tipo. Gli acquisti che porteranno gli utenti a spendere più di 199 euro, prevederanno la possibilità di richiedere il Tasso Zero, quindi un pagamento rateizzato senza interessi tramite il conto bancario.

Carrefour: occhio agli sconti, vi faranno risparmiare moltissimo

Gli ultimi sconti del volantino Carrefour vi faranno davvero risparmiare moltissimo, avete la possibilità di accedere ad una lunga serie di prezzi molto più bassi de normale, sebbene comunque siano tutti dedicati e rivolti alla fascia intermedia della telefonia mobile.

Gli utenti potranno effettivamente spendere al massimo 400 euro per l’acquisto di uno a scelta tra Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A15, Samsung Galaxy A52, Alcatel 1SE o Xiaomi Redmi 9AT.

Nell’eventualità in cui foste interessati a prodotti per la casa o televisori, segnaliamo la presenza di un’ottima opportunità. Chi acquisterà un televisore tra quelli contrassegnati, riceverà gratis la NOW Smart Stick, con incluso un mese di abbonamento al pacchetto Sport (il cui valore si aggira attorno ai 29,90 euro).

