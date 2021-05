Gli emoji sono un qualcosa in continuo divenire. Ogni società ha praticamente i suoi e cerca sempre di tenerli aggiornati, anche se l’entusiasmo in merito è un po’ scemato rispetto agli anni precedenti. Google si è impegnata spesso e con la nuova versione di Android ci saranno alcune modifiche a molti di questi. I design saranno più moderni, in alcuni casi più puliti e ovviamente ne arriveranno anche di nuovi.

Android 12 andrà a rinnovare alcuni degli emoji più classici e per qualcuno potrebbe esserci una regressione, ma rimane sempre qualcosa di soggettivo. Giusto per snocciolare qualche numero, si parla di 389 emoji rivisitati con la prossima versione del sistema operativo. Si parla di aggiornamento importante.

Android 12: i nuovi design degli emoji

Secondo quanto riferito, il design è stato semplicemente semplificato ed hanno cercato di rimuovere gli elementi ritenuti eccessivi e che appesantivano. Un esempio particolare è quella dell’avocado che da due è diventato uno solo. Da questo punto di vista quindi sono stati un po’ peggiorati e che ne sono altri in questa condizione. Android sta quindi seguendo una tendenza già vista, l’iper-semplificazione, una moda artistica che non piace a tutti.

Google, per dire, sembra aver eliminato quasi completamente i riflessi dagli emoji che li presentavano su Android. Per alcuni di questi il risultato sembra più gradevole come nel caso del pupazzo di neve, ma per non per tutti. Gli emoji con le persone sono invece praticamente identici e cambiano solo gli accessori presenti come il paio di forbici per la ragazza che si taglia i capelli.