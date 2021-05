L’Italia è sempre più impegnata verso una trasformazione Green dei trasporti. I nuovi fondi del Recovery Fund saranno utilizzati dal Governo per investire sempre di più su una mobilità a zero emissioni. In attesa di scoprire quelle che saranno le future novità per i cittadini italiani, già oggi sono disponibili una serie di incentivi per chi si impegna ad acquistare un’auto elettrica.

Auto elettrica, una riduzione sino a 10mila euro

Gli ecobonus sono una realtà consolidata del nostro paese. A discrezione della scelta del veicolo – tra auto ibrida o elettrica – gli italiani potranno accedere ad uno sconto dal valore di 10mila euro.

Lo sconto massimo sul prezzo di listino per auto elettrica è pari a 10mila euro. Questo incentivo sarà garantito a tutti gli italiani che provvedono alla rottamazione della precedente vettura. Senza rottamazione, i cittadini potranno altresì accedere ad un bonus dal valore di 6mila euro di sconto.

Gli sconti green non sono disponibili solo per auto elettrica, ma anche per i veicoli ibridi plug-in. In questo caso, gli italiani riceveranno 6mila euro di riduzione sul costo di listino con la conseguente rottamazione del precedente veicolo e 3mila euro senza rottamazione.

Attenzione anche a tutta una serie di importanti vantaggi legati alle vetture ecologiche. Un ulteriore bonus da non sottovalutare è quello del bollo auto. L’esenzione del bollo sarà garantita agli italiani che hanno immatricolato vettura green in questo 2021 oppure nel biennio tra il 2019 e 2020. Per richiedere il mancato pagamento del bollo auto è necessario verificare la compatibilità con i diversi uffici regionali.