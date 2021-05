Google sta cercando di rendere più semplificata l’esperienza con Android Auto e Android Automotive. Di fatto, prima l’emulatore di quest’ultimo e poi la disponibilità di una libreria di app per entrambe le piattaforme. Questo va inevitabilmente a segnare un’apertura che sembra essere sempre più urgente e di cui andranno a beneficiare tutti gli utenti e le aziende.

Di fatto, in occasione del Google I/O che si è tenuto nei giorni scorsi, il colosso statunitense ha annunciato la disponibilità nella suite Jetpack della libreria di app “Android for Cars”, che ora non è più esclusiva di Android Auto, ma è aperta anche ad Android Automotive, la variante specifica per i veicoli del sistema operativo Android. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: i progetti di Google per il sistema di infotainment

Già a partire dal marzo scorso, Google aveva promosso l’utilità per andare ad aiutare gli sviluppatori e cercare di rendere compatibili con Android Auto delle app di navigazione. I suddetti, ora, possono garantire una compatibilità delle proprie app con entrambe le piattaforme tranquillamente.

La prima cosa sarà far sì che questa libreria sia uno strumento abbastanza eterogeneo e destinato a più utilizzi, andando ad includere anche altre categorie di servizi utili. Fare questo significa andare a puntare decisamente forte sullo sviluppo e sul progresso continuo delle piattaforme. Un esempio lampante ne sono le immagini d’anteprime concernenti alcuni scorci della UI di Android Automotive catturati dal sistema di infotainment dell’Hummer EV.

Infine, entro la fine di quest’anno, il sistema andrà ad espandersi anche su altre auto, come la Volvo XC40 elettrica e alla Polestar, oltre che su altri modelli Renault e Volvo.